A un mes de la noche buena, Florcita Polo se puso las ‘pilas’ e inició su negocio de panetones ‘sin bromato’. “Este año nuevamente estoy con el negocio de los panetones, así que le recomiendo al público en general que adquiera ‘Florcita y Néstor el panetón del amor’, ya pueden hacer sus pedidos a través del inbox de mi cuenta de Facebook, a tan sólo 20 soles, y lo mejor es que es un producto sin bromato y están muy ricos y deliciosos”, comentó Florcita.

De otro lado, añadió que ya no desea tener más hijos y que por ahora está enfocada en su familia y el trabajo. “Ahorita estoy en una etapa maravillosa, el sábado mi hijo menor cumple siete meses de nacido y creo que ya me quedo con ellos dos, porque la cesárea que me hicieron se me complicó mucho”, acotó.