Susy Díaz: “Florcita se quedó en la calle”

La popular Susy Díaz se mostró sorprendida tras enterarse que su hija Florcita Polo solo recibirá el 10 % del testamento de su papá, el compositor Augusto Polo Campos. Como se sabe, hace algunos días se dio a conocer que el creador de ‘Contigo Perú’ dejó como beneficiarios a sus 7 hijos (10% c/u) y su enfermera (30%).

“Casi me muero cuando me enteré, con razón me doy cuenta por qué Florcita está buscando trabajo como loca. ¡Qué escandalo! A mi Florcita la han dejado en la calle. Ahora ya no tendrá para los pañales ni la leche de sus hijos”, afirmó la exvedette.

“Ahora entiendo por qué Marco (Polo) está rogando por trabajo en las peñas y Cristóbal (Polo) me pidió que lo ayude a ingresar a ‘Combate’”, agregó la rubia muy mortificada.

Asimismo, Susy comentó que el 10% del testamento de Augusto “no es mucho dinero” y que a la justa Florcita recibiría “500 soles”. “El mismo Augusto me decía que no recibía mucho dinero por sus canciones. Mi hija no necesita la herencia de su papá ni las regalías ni nada, porque ella es mi única heredera. El edificio de La Molina lo pondré a su nombre”, sostuvo la rubia.

Enfermera trató mal a su hija

Finalmente, la exvedette comentó que “fue voluntad” que Augusto deje el 30% de su herencia a su enfermera Andrea Bautista, pero recuerda que hubo una “época en que ella a mi hija no la dejaba entrar a la casa de su padre”. “Por eso hice un escándalo para que Flor pueda ver a su papá”, indicó Susy, quien este jueves y viernes estará en Cusco en el lanzamiento de Kaita Natural Network.