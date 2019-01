‘Foquita’ e Ivana juerguearon en ‘cumple’ del ‘Zorro

Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, celebró el fin de semana su cumpleaños, fiesta que albergó a toda la farándula local, entre ellos Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. La parejita llegó a la discoteca Resident de Punta Negra al promediar la 1 y media de la mañana, y es que al parecer ya no tienen problemas en lucirse juntos. La modelo fue vestida toda de blanco mientras que el deportista usaba un polo del mismo color con un pantalón de tono claro. La ex integrante de ‘Combate’ y el pelotero se divirtieron en el mismo grupo de amigos, tal y como se puede ver en Instagram, pues los asistentes al festejo colgaron diferentes videos donde ambas figuras públicas salen pasándola de lo lindo con sus acompañantes y entonando las mismas canciones. Incluso en uno de los clips se puede oír a Yturbe pidiendo que no le tomen fotos, mientras que Jefferson sale cantando junto a unos amigos.

‘Zorro’ los ‘echó’

Por su parte, el ‘Zorro’ posteó un video donde se puede apreciar a la ‘Princesita inca’ bailando con el conductor Rodrigo González y él, luego gira la cámara y se puede apreciar la espalda del jugador. En el siguiente clip que compartió Zuñiga sale junto a Farfán. “¿Hoy cumpleaños de quién es?”, le pregunta el figuretti a Farfán, que responde: “de mi amigo ‘Zorro’.

‘Pinky’ de sobrina de Farfán

Otra que también estuvo presente en la fiesta del Zorro Zupe, fue la sobrina de ‘La foquita’, Valeria Roggero, quien se grabó junto a Ivana cantando un popular tema ‘Reggaeton’ de J. Balvin. Todo indicaría, que la excombatiente es íntima de Valeria, pues salen riéndose y bailando. Recordemos que las especulaciones de que Ivana y Farfán están en saliditas surgieron en diciembre del año pasado, ya que los dos fueron a vacacionar a Trujillo. Días después la modelo fue captada junto a su expareja Mario Irivarren comiendo en Punta Hermosa. Tras la difusión del ampay, la exreina de belleza descartó haberse reconciliado con la popular ‘Calavera coqueta’ y aclaró que estaba “soltera” y podía salir con quien ella quisiera. Además, afirmó que el Año Nuevo la pasó internada en una clínica, descartando los rumores que decían que había plantado a la ‘Foquita’. Cabe mencionar, que ‘Peluchín’ contó que Jefferson le dijo que se estaban conociendo con Ivana. Todo indicaría, que la parejita continúa en saliditas y no habrían hecho caso a las críticas.