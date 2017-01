FOTO | ¿‘Foquita’ esconde a Yahaira?

Luego que Jerson Reyes contara en ’El valor de la verdad’ que tuvo un ro­mance clandestino con Yahaira Plasencia, las especulaciones de una supuesta separación en­tre Jefferson Farfán y la salsera fue­ron crecien­do. A pesar de que hasta el día de hoy ninguno de los dos ha menciona­do que su romance haya llegado a su fin, lo cierto es que la pareja no ha vuelto ser vista pública­mente.

Sin embargo, una de las amigas de Facebook de Evelyn Vela, que tiene el nombre de usuario Magaly Lamas García, hizo una publicación en el muro de la popular ‘Reina del Sur’, donde claramente señala que Yahaira continuaría con la ‘Foquita’, pero que el pelotero no quiere expo­nerse junto a ella.

“Necesitas escarcha, ya que el nero ni te hace bri­llar porque te tiene escon­didaaaaa por golosita, y lo que deberías de grabar es un cover que se llame ‘A escondidas’, porque así te tendrán siempre, porque ni pa’l pan te sacarán… porque donde se come no se c…”, cita el mensaje de la usuaria al que Melissa Klug le dio like y comentó con un emoticón riéndose.

