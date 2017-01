FOTO | Alejandra Baigorria envía este impactante mensaje tras su salida de ‘Combate’

La bella Alejandra Baigorria manifestó su molestia a través de las redes sociales tras recibir diversas críticas sobre su supuesto paso de ‘Combate’ a ‘Esto es Guerra’

La modelo explicó que nadie tiene por qué criticarla, debido a que no conocen las razones de su salida de ATV. A la vez, espera que todos sus fans la puedan comprender.

“La gente critica y juzga sin saber la verdad de las cosas! Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie! Si algo no me gustó y me perjudicaría, prefiero dar un paso al costado! La gente que me quiere, comprende! Lo único que deben saber es que todo fue conversado y me fui en buenos términos! La producción y yo sabemos lo qué pasó. El resto solo debe saber que por algo importante tomé esta decisión! Gracias @atv.pe”, puntualizó en su cuenta de Instagram.

