FOTO | Cancelan Instagram de Fabio Agostini por esta picante imagen

El modelo Fabio Agostini no estaría pasando por un buen momento pues la red social, Instagram, censuró la cuenta del ex “combatiente” por una picante fotografía.

Esto se dio a conocer por su amiga Macarena Gastaldo, quien fiel a su estilo mostró la imagen tapando algunas partes del cuerpo de Fabio con el siguiente mensaje: “Como mi amigo está en su mejor momento, le denuncian y le cierran las cuentas como pasó con la anterior...”.

Cabe precisar que no es la primera vez que cancelan la cuenta del ex “combatiente”, sin embargo, no dudó en crearse otra y anunciarlo desde su cuenta de Twitter. “Les invito a que me sigan a mi nueva cuenta de instagram @oficial_agostini”, publicó.

Les invito a que me sigan a mi nueva cuenta de instagram @oficial_agostini 💪🏻😜 — Fabio Agostini Marte (@fabio_agostini) 17 de diciembre de 2016

