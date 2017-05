FOTO | ¿Carlos Zambrano choteó de la forma MÁS CRUEL a Rosángela Espinoza?

Luego de que su nombre sonara fuerte en los programas de espectáculos por una supuesta relación amorosa con Rosángela Espinoza, el defensa peruano Carlos Zambrano salió al frente y, muy mortificado, aclaró que no tiene vínculo alguno con la ‘guerrera’.

A través de su cuenta de Facebook, el ‘león’ señaló que está feliz junto a su familia, pero le molesta mucho que usen su nombre para generar morbo. “Hace unos días un programa de espectáculos soltó mi nombre como si nada, donde yo no tengo nada que ver con las payasadas que dicen esos programas basuras, solo buscan provocar morbo. Nunca me pronuncio al respecto, pero todo tiene un límite, me está cansando que esos programitas me mencionen o me relacionen con personas sin investigar antes”, escribió Carlos Zambrano.

“¡Esos programas que trabajen un poquito más y que no especulen mucho! Bueno y que se puede esperar si también cada payaso trabaja en esos programitas”, disparó Carlos Zambrano al final de su post.