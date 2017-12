Esta es la foto que Paloma Fiuza no querrá que veas

El chico reality, Facundo Gonzalez publicó en su cuenta de Instagram una fotografía íntima donde se mostró atrevido y seductor para sus miles de seguidores en Instagram.

“Hoy se cumplen más de 2 años sin pisar un gym. Para los q me preguntan ¿cómo hago?, no me cuido, como mal, no entreno, no hago nada, mi respuesta es… 100%GENETICA”, posteó en la instantánea Gonzales.

La fotografía se robó la mirada de miles de cibernautas en las redes sociales que halagaron al modelo y a la vez indicaron que no creían en su estilo de vida.

“Es imposible creer eso Facu”, “Qué guapísimo, pero no creo que hagas todo eso para tener el cuerpo que tienes”, “¿Genética?, eso es imposible”, indicaron alguno de los miles de comentarios en la mencionada red social.

Asímismo, atacaron al competidor de EEG, por mencionar que mantener un buen cuerpo es a base de genética, las fans no creyeron en el mensaje de Facundo.