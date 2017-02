FOTO | Jonathan Maicelo le da tremenda paliza a los ‘chicos realitys’ con este mensaje

El boxeador Jonathan Maicelo luego de vencer al mexicano José Félix Jr. en la categoría de peso ligero, realizó una publicación en sus redes sociales, el cual desató polémica al dar tremenda paliza a todos los ‘chicos realitys’.

“Me criticaban por postear publicidad cuando ustedes mis INKAS saben que no tengo el apoyo. Me ofrecieron entrar a REALITYS para jugar a las chapadas o matagente. JA. Dije NOOO“, publicó Jonathan.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues el boxeador pidió apoyo para seguir luchando y dejar bien alto el nombre del Perú. “Espero el apoyo de mi Gobierno Regional o mi Municipalidad del Callao como CHALACO que soy. Seguiré representando a mis inkas y (a) mi gente chalaca”, finalizó.

