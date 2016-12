FOTO | Mira cómo quedó este perrita después de comer un pavo entero

Un lindo perrita llamado Bubba ha causado furor en redes sociales, luego de que su dueño David Barrett publique que su mascota les dejó sin cena navideña al devorarse a escondidas un pavo entero.

Sí, aunque no lo creas, David publicó una imagen de su perrita como quedó después de ingerir el delicioso pavo. Esto provocó carcajadas de sus dueños, pues veía que Bubba no podía ni caminar y sólo se quedó tirada en el piso.

“No me puedo creer que mi perro se haya zampado entero el pavo de la comida de mañana. Ahí está el culpable, no puede ni moverse”, publicó David.

