FOTO | Mira la transformación de Josetty Hurtado

La hija de Chibolín, Josetty Hurtado compartió con todos sus seguidores de su cuenta de Facebook una fotografía donde se luce con un ‘cuerpazo’.

Josetty aprovechó las redes sociales para enviar un ‘mensajito’ para todos sus seguidores. “comer sano todos los días ya casi por 3 años hace la gran diferencia, no tengo un ejercicio especifico hago todo tipo de deporte… y la alimentación es lo que hace que solo mi cuerpo se moldee...”, indicó la actriz de mi amor el wachimán.

Asímismo, la conductora escribió sentirte feliz con el estilo de vida que lleva ahora. “ya lo dije antes soy feliz.. y es lo único que interesa, mi felicidad, que al verme al espejo me sienta contenta conmigo misma… no me meto con nadie… hago mis cosas tranquila y me funciona… aprendí a conocer mi cuerpo a sentirme cómoda en el….” , concluyó la bella Hurtado.