FOTO | Mira lo que hizo Magdyel Ugaz para ENTERRAR a su personaje la ‘Teresita’

Magdyel Ugaz ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales por su drástico cambio de apariencia. Y es que la actriz dejó atrás la figura de la ‘Teresita’ y ahora luce mucho más esbelta.

“He bajado bastante de peso, he bajado regular, pero me ha costado. Estoy full ejercicios, es algo que quería hacer no solo por el personaje sino por mi salud”, señaló la novia de Laszlo Kovacs.

Son 10 kilos menos en la anatomía de la artista, quien detalló que se levanta muy temprano y dedica gran parte de su tiempo a trabajar con un entrenador personal.

“Ya se fue Teresita, tenía que despedirla con todo”, sentenció Magdyel.