FOTO| Paula Manzanal sorprende con esta imagen

La controversial modelo, Paula Manzanal no deja de sorprender a sus seguidores. Esta vez, colocó una fotografía en la que se le ve muy enamorada junto a Jordan Davies, quién sería su nueva conquista.

“I wasn’t looking when I met you, but you turned out to be everything I was looking for. (No estaba mirando cuando te conocí, pero resultó ser todo lo que estaba buscando)”, escribió la modelo al pie de la fotografía que ya cuenta con más de 43 mil likes.

El galán gales, quién no es ajeno a las cámaras participó en los programas reality en Inglaterra The Magaluf Weekender, Ibiza Weekender, y Ex on the Beach. En el 2015 estuvo comprometido con Megan McKenna, una de sus compañeras de programa. Y según, sus últimas declaraciones dejó a su antigua novia, Chyna Ellis, por ser muy ‘aburrida’.

“Find someone who enjoys your madness, not somebody who forces you to be normal ( Encuentra a alguien que disfrute de tu locura, no a alguien que te obligue a ser normal)”, colocó Davies.

