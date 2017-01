FOTOS | ¡Llévate a Korina a tu casa!

La espectacular Kori­na Rivadeneira sigue arrancando suspiros con las curvas de infarto que posee y que al parecer han atrapado a Mario Hart. La guapa venezo­lana realizó una espectacular sesión de fotos para el calen­dario y paneles publicita­rios de ladrillos Lark y que el público en general podrá ver a lo largo del litoral peruano.

Pero para todos aquellos que quieran llevarse esta belleza a su casa, diario Karibeña les trae una súper promoción que consiste en juntar tres cupo­nes que vendrán en nuestro diario los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 del presente mes, y que podrán can­jear su calendario el mismo sábado en las instalaciones de Radio Karibeña (av. Guar­dia Civil 674 urb. La Campiña, Chorrillos). Cabe precisar que los tres cupones pueden ser del mismo día.

Sin lugar a dudas, las curvas bien contornea­das de Korina elevarán la tem­peratura este verano que se inició con esta belleza, que a comparación de otras féminas no necesita photoshop debido a la vida sana que lleva.

-¿Cómo te sientes en el Perú?

Me siento feliz. Por el Perú siento un gran cariño, es un país que me abrió las puertas para desarrollarme profesio­nalmente y personalmente. Me encanta sobre todo su gente, su comida y su hospi­talidad.

-¿Cuáles son tus medidas?

Mis medidas… mido 1.74 cm y son casi perfectas (aclaró entre risas).

-¿Es verdad que no nece­sitas Photoshop luego de una sesión fotográfica?

El Photoshop es una he­rramienta que la usan todas las figuras que se encuentran en los medios. En mi caso, como pueden ver en el video de la sesión de fotos, no fue necesario.

-¿Cómo es tu rutina diaria de ejercicios?

Mis ejercicios favoritos son las sentadillas, no necesaria­mente cargo una gran cantidad de peso, basta con realizar ejercicios correc­tamente. Aconsejo para los principiantes empezar con poco peso.

Otro de mis ejer­cicios favoritos son las zancadas, las cuales las realizó con dos pe­sas, una en cada mano, flexio­nando las piernas en cada movimiento. Y para culminar mi rutina, hago prensa, que es otro de mis favoritos para mantener una figura perfecta y estar lista para el verano.

-¿Haces alguna dieta?

Ese es un secreto entre mi nutricionista y yo, ja, ja, ja, ja.

-¿Qué le puedes recomen­dar a las lectoras para estar tan bien físicamente como tú?

Les recomiendo hacer ejercicio al menos tres veces por semana, estar en continuo movimiento, mantener una alimentación balanceada, baja en grasa y carbohi­dratos. Por otro lado, moderar el consumo de sal y azucares, consumir mu­chos vegeta­les con aliño de limón (evitar la mayone­sa).

