El primer amor de Nicola Porcella y madre de su hijo, Francesca Lazo, llegó al programa de ‘Ke Rica Mañana’ conducido por Leysi Suárez a contar algunos detalles poco conocidos del ‘Capi’ y su participación en La Casa de Los Famosos México.

¿Cómo conoció a Nicola Porcella?

La empresaria Francesca Lazo visitó el programa de Leysi Suárez para hablar sobre la participación de Nicola Porcella en el programa reality La Casa de Los Famosos en México y sobre su relación de ellos cuando eran pareja.

Francesca se animó a contar cómo conoció al conductor de Habla Kausa e incluso casi le da una cachetada en la primera vez: «Nos conocimos en una discoteca, yo estaba bailando con mi grupo y él se acerca y me dice: ‘Tú eres muy simpática’ y yo ‘¿Qué?’, le dije a unos amigos que lo saquen porque pensaba en meterle una cachetada». Aunque finalmente le pidió disculpas y empezaron a salir.

¡Nicola sorprende en México!

Su expareja y madre del hijo de Nicola, comenta que el querido conductor no imaginó que se iría por tanto tiempo y pensaba estar de regreso en una semana.

«Me dijo: ‘Fran, me voy a ir un par de semanas porque no creo que llegue tan lejos porque yo no soy conocido allá, no tengo familia allá y todos son famosísimos, así que no creo llegar ni a la primera semana'», recuerda Francesca.

Ahora que se encuentra en la séptima semana y comenta que su hijo se encuentra orgulloso: «Está sorprendiéndonos a todos, es por eso que le estoy dando mucha fuerza, mi hijo está contentísimo y orgulloso de verlo en México. Nos escribe su club de fans que son súper lindas, el ejército Porcella, muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo«

Francesca no sabía que Nicola era pansexual

Cuando le consultan a la empresaria sobre si sabía que Nicola era pansexual. Ella contesta lo siguiente: «No tenía idea, (si dio indicios o señas) no nunca». Añade, que no importa si lo es o no, pues lo más importante es la esencia de las personas: «Eso es lo que importa, ¿no?. En lo que tenemos que fijarnos todos, al final la esencia es lo que vale. No importa si es perro, gato, mujer, hombre, trans, al final el corazón va mandar y en eso no podemos hacer nada»

Luego, Leysi Suárez recordó el momento en que Nicola y todo su equipo se lanzan a la piscina desnudos. Le consulta a Francesca si Nicola calza bien en zapato, pues parecía tener pies pequeños: «Nicola calza 43 bien puestos».

¿Francesca lo ve como galán de telenovela?

La maquilladora Lazo es consultada por Leysi Suárez si ve a Nicola como galán de telenovela en México y ella responde: «Por supuesto, si es un papacito. Mis gustos son buenos»

Añade, que ha madurado últimamente y espera que siga así: «Es divertido, es gracioso y creo que en esta etapa ha madurado y espero que siga así, sino le jalo las orejas».

¿Podrían alguna vez regresar?

Al ser consultada sobre si regresaría con Nicola Porcella como pareja, Francesca niega rotundamente la posibilidad: «No, ya esa etapa la hemos quemado, hemos pasado un nivel de amistad increíble. Es por eso que yo puedo abogar de él y por él, tenemos una relación linda, somos una familia diferente, siempre se lo hemos dicho a Adriano»

Comenta que comparten el mismo amor por su hijo y las mismas responsabilidades: «Somos un equipo y siempre se lo hemos reforzado a Adriano».

Finalmente, recuerdan que Nicola prometió llevar a su hijo y a Francesca a vivir en México si gana el concurso de La Casa de Los Famosos. Por eso, la madre de su hijo comenta que le encantaría residir allá.

«No dejaría todo por él, pero si me gustaría tener la oportunidad de trabajar en México. Poder hacer lo que me gusta, yo soy comunicadora, tengo una empresa de maquillaje. Mi empresa aquí ya se mueve sola, así que desde allá podría dirigir acá. Si esta oportunidad se da, me encantaría»