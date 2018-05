FOTOS | Franck Mendoza defiende increíblemente su amor por Lesly Águila

Luego de que Franck Mendoza Aguilar y Lesly Águila demostraran su amor con mensajitos cariñosos a través de sus redes sociales, esta vez la cantante de Corazón Serrano publicó una fotografía en la que aparece mostrando su rostro. Ante esta publicación el músico le escribió: ¡¡Bella!!, a lo que un fan respondió “@franckmendozaaguilar eres bien frío para con @lesly_aguila17 quizá ella merezca algo mejor”, lo que desató la furia de Aguilar.

Ante este comentario el enamorado de Lesly Águila no se quedó callado y respondió con todo “¿Y tú crees que poniéndole comentarios bonitos que cualquiera puede hacer estaría mejor ? Las cosas se dicen y hacen personalmente no crees ? Las redes sociales son simples espacios que han quitado al ser humanos mucho ! Pero bueno ! No voy a discutir de ese tema contigo ! Es como todo el mundo le pone a su mamá te amo mamá el día de la madre Pero en su delante no le dicen nada y ni siquiera la ayudan bueno casi todos ! En fin en las redes sociales puedes aparentar lo que realmente no eres ! Buenos días”, escribió Mendoza.