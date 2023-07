Compartir Facebook

Leslie Shaw usó sus redes para mandar una indirecta bien directa a Mario Hart, su expareja.

Y es que la cantante muy fiel a su estilo le mando un ‘sablazo’ al «Chato» Hart al haber compartido una relación y ser marcada por la infidelidad.

Fría de frías

La rubia cantante realizó un trend con una de sus más antiguas canciones que interpretó junto a Mario Hart.

Al ritmo de «Tal para cuál», Leslie se burló de su pasado y de haber cantado uno de sus éxitos musicales con su ex.

«Momentos que me mantienen humilde», escribió la modelo mientras bailaba.

De inmediato los usuarios entendieron la indirecta y no dudaron en vacilarla pues su relación con el piloto de autos fue muy polémica.

«Repito no fue humilde, fue tu momento más humillante», «Tu momento más humilde pero la mejor canción que hizo», «Deje de seguirte cuando iniciaste tu momento más humilde y volví a seguirte cuando terminaste jaja», fueron algunos de los comentarios.

La cantante peruana no dudó en darle una descripción a su video despertando las burlas.

«Definitivamente», escribió Shaw con emojis riéndose de su pasado y de la indirecta al esposo de Korina Rivadeneira.

¿Qué pasó entre Mario y Leslie?

Mario Hart y Leslie Shaw se conocieron mientras participaban juntos en el programa de ‘El Gran Show’.

Inicialmente la pareja no confirmaba ni negaba que tuvieran un romance hasta que ya no pudieron ocultarlo más.

Hasta que, el 23 de agosto de 2015, la cantante reveló para el programa “Amor, amor, amor” que unos días antes había comenzado una relación con el exintegrante de “Esto es guerra”.

“Mario Hart ya no me dice colorada, ahora me dice amor, pues ya estamos, empezamos la relación hace unos días”, expresó muy contenta.

Fue tanto su amor que ambos lanzaron el tema «Tal para cual» que los hizo aún mas conocidos en el mundo del espectáculo.

Después de un tiempo, los rumores de una presunta infidelidad por parte de Mario Hart, debido a la difusión de un audio donde se le escucha decir a la modelo Olinda Castañeda que había “agarrado” (besado) con el piloto.

“Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo. Y no solo a ella, sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien”, expresó.