Frida, la nueva reina de la cumbia

A sus 19 años, la cantante Frida Viena, se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la cumbia peruana gracias a su encantadora voz y sensualidad. Su historia es de una mujer guerrera. Nació en Tarapoto y actualmente integra la orquesta femenina ‘Alma Bella de Nilver Huarac’.

“Comencé a cantar en las actuaciones de mi colegio. Desde muy chiquita siempre fui muy metida y cuanto me trazaba una meta no paraba, hasta lograrlo. Quería ser cantante”, cuenta la joven.

No nació en cuna de oro, pero su papá (mecánico) y su mamá siempre se preocuparon por satisfacer sus necesidades básicas. Creció en una pequeña casa ubicada en Moyobamba y comenzó su carrera artística a los 12 años, en el grupo de cumbia ‘Internacional Kandawis’ y a la par integraba la banda ‘Rock Angelz’, junto a cinco amigas.

“La banda de rock fue una etapa bonita en mi vida, lo tome más como una hermandad, un hobbie. Pero a la par también cantaba en la orquesta, las primeras canciones que interpreté fueron de ‘Corazón Serrano’ ”, sostiene Frida.

A los 16 años, Frida es llamada para integrar ‘Internacional Yurimaguas’. “Esta banda la tuve que dejar por los estudios, mi mamá no quería que trabaje”, comenta.

Su talento fue asediado por diferentes empresarios musicales, pero fue Nilver Huarac quien la convenció salir de Tarapoto y venir a la capital para formar parte de una nueva generación de Alma Bella.

ANIMADORA DE KARIBEÑA

Paralelo a su labor musical, Frida también será animadora oficial radio Karibeña. Y a partir de ahora encabezará todos los eventos que la productora de eventos Aventura Show realice en Lima y provincias.

“Estoy muy feliz, estoy creciendo profesionalmente y puliéndome como artistas. Nilver es un buen productor. Agradezco al público por el cariño con el que me recibe en los conciertos. Mi historia recién está comenzando, estoy segura que nuevos retos están por venir”, comentó la cumbiambera.

DATO 1

“Cuando comencé a cantar en el grupo de cumbia ganaba 50 soles por 5 horas. Yo era feliz con ese dinero, siempre me gusto tener mi platita. Incluso, después del colegio trabajaba como anfitriona en una cevicheria frente a mi casa”.

DATO 2

“No tengo enamorado. Creo que en el amor no me va ni bien ni mal porque no lo estoy buscando, estoy tranquila. Enfocada en mi carrera musical y en la carrera que acabo de empezar, comunicación audiovisual”.

DATO 3

Frida y sus compañeras de ‘Alma Bella de Nilver Huarac’ vienen promocionado el tema ‘Pura Maña’ y ‘La atorranta’.