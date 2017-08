Frida Viena: “No le cierro las puertas al amor”

La guapa integran­te de ‘Alma bella’, Frida Viena, dijo estar más soltera que nunca y es que tras las especulaciones de un nuevo romance, la tarapotina negó que un galán haya conquista­do su corazón, sin embargo no le cierra las puertas al amor.

“Sigo soltera, hay galanes pero aún no conquistan mi corazón. No le cierro las puertas al amor, llegará cuando tenga que llegar, tampoco es que lo esté buscando, yo me siento tranquila”, dijo la escul­tural vocalista.

De otro lado, Frida contó algunos detalles en los que viene trabajando la agrupación femenina Alma Bella. “Ahorita se viene la nueva producción ‘Mi amor amor’, esta semana estamos full, tenemos la agenda recargada y esta­mos contentas”, agregó Viena.

Al ser consultada sobre la acogida que ha tenido en las redes sociales donde la co­locan en la lista de las 10 mejores cantantes de cumbia, la curvilínea dijo estar contenta por el cariño del público. “Yo estoy muy contenta de que el público sepa como soy, cada cosa positiva que pasa con mi vida yo agradezco mucho a Dios y todo lo hago para mi gente bella que siempre me apoya en mi carrera”, enfatizó la artista.