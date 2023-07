¡Fuego! Alejandra Baigorria le dice de todo a su mamá tras acusaciones

Compartir Facebook

¡Se molestó! Luego de que Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, la acusara mediante redes sociales de mala hermana, la “Gringa de Gamarra” no se quedó callada y respondió con todo. La empresaria aprovechó las cámaras de “Amor y Fuego” y no dudó en responder ante los comentarios. Además, aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a su madre. Al parecer, se inició una guerra entre los Baigorria Alcalá.

Alejandra Baigorria responde con todo

La “combatiente”, Alejandra Baigorria, es una próspera empresaria y se hizo conocida, además de su paso por Combate y Esto es Guerra, por ser la “Rubia de Gamarra”. Toda esta fama la llevó a crecer rápidamente en el rubro textil y de la moda, por lo que es normal en ella diversos viajes al extranjero para promocionar su marca.

Además, es actual pareja de Said Palao y estuvo junto a él en la inauguración de su nuevo emprendimiento, y, un detalle no menor, fue la madrina del mismo. Pero, mientras Alejandra Baigorria se encontraba junto a su familia política, su menor hermana participaba de una competencia de salto ecuestre, la cual, para felicidad de los Baigorria Alcalá, la ganó.

Sin embargo, Verónica Alcalá, mamá de Alejandra Baigorria, no pudo festejar por completo, ya que acusó a su hija de mala hermana. Estos comentarios hicieron eco en la rubia, quien no dudó en responderle fuerte y claro a su madre.

“A veces hay celos de papás, me vio con mi papá el Día del Padre y así siempre son ellos. Con mis tiempos siempre trato de distribuirme, siempre doy todo por mi familia, trabajo duro por ellos. Todo bien, todo perfecto, solo son celos de mi mamá. Como son separados, tengo hermanos por los dos lados, es complicado”, manifestó Ale Baigorria.

«Me tengo que partir, pero lo que sí no se puede negar es que yo me parto el lomo por mi familia siempre. Me tengo que partir por los dos lados, pero lo hago mediante mis posibilidades y mis tiempos. A veces las mamitas y los papitos no lo comprenden y se ponen celosos, pero es parte de y los entiendo», agregó.

¿Qué dijo Verónica Alcalá?

Hace unos días, la menor hija de Verónica Alcalá tuvo una competencia en salto ecuestre. Este evento era importante para la matriarca de los Alcalá, por lo cual esperaba contar con la presencia de toda su familia, sin embargo, Alejandra Baigorria no se hizo presente.

Esto desató la furia de la madre de la “Gringa de Gamarra”, por lo que arremetió contra su hija en redes sociales, tildándola de mala hermana.

“Valentina, su primer campeonato de salto y ganó. Lamentablemente, ni Alejandra Baigorria ni Sergio Baigorria Alcalá nunca llegaron, nunca lo he dicho pero sí, su hermana los esperó y como siempre, jamás llegarán para ella. Lástima, amén”, escribió Verónica Alcalá en Instagram.

Sin embargo, minutos después, la madre de Alejandra Baigorria se arrepintió y editó el post. Este detalle no pasó desapercibido por usuarios en redes sociales, quienes criticaron su accionar.

“Qué afán de protagonismo”, ¿Se arrepintió o lo hizo por conveniencia?, “Alejandra te mantiene con su plata”, “Pésimo ejemplo”, fueron algunos de los comentarios que se presentaron en su cuenta de Instagram.