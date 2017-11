Fuerte intercambio de palabras entre Carloncho y Alexandra Hörler

Un fuerte intercambio de palabras se dio entre la periodista, Alexandra Hörler y el locutor Carloncho, quien dijo que sacaron de contexto su comentario sobre la comida peruana.

“Yo no estoy descontextualizando”, decía Alexandra Hörler. “Me estoy refiriendo a las palabras que tú has dicho: ‘en el Perú comemos horrible’. ¿Qué quisiste decir?”, preguntó al animador, quien empezaba a exasperarse.

“Lo que he dicho es que tenemos un mal hábito alimenticio. Entonces, ‘comer horrible’ es la acción, mas no la comida. ¿O lo hago con naranjas o manzanas para que entiendan?”, refirió Carloncho, frase que fue tomado como una falta de respeto por la Hörler. “No tienes por qué hablarme de esa manera. A ti nadie te está faltando el respeto”, dijo Alexandra Hörler.