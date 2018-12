Fujimoristas se le rebelan a Salaverry

No lo dejan tranquilo. Después del incidente con Rosa Bartra, el presidente del Congreso tuvo ayer otro encontrón con otra fujimorista. Esta vez fue la legisladora Luz Salgado. Ocurrió durante el debate del Consejo Directivo para analizar todo sobre la creación de nuevas bancadas. La controversia se originó tras un intercambio de palabras entre el titular del Parlamento y el congresista Miguel Torres por las interrupciones de Yonhy Lescano a su presentación. “Estoy esperando que ponga orden”, le dijo Torres a Salaverry, a lo que este contestó: “yo estoy esperando que usted continúe porque no veo debate”.

PRIMER ROUND

En ese momento, Luz Salgado también lo cuestionó por su forma de presidir la mesa directiva. “Congresista Salgado, aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Respete usted. Aprenda a respetar”, expresó. Salgado negó haberle faltado el respeto: “Usted, aprovechando el micrófono y que está la prensa, me ha atribuido que no estoy en el partido o la bancada. Lo único que solicitaba es que ponga orden. El maltrato lo hace para marcar cada vez más distancia entre Fuerza Popular y usted”.

SEGUNDO ROUND

Otro incidente sucedió cuando el legislador Alberto de Belaunde tomó la palabra, pero también fue interrumpido por parlamentarias naranjas. Él pidió que se respete su turno. En ese momento, la fujimorista Alejandra Aramayo le dijo a Salaverry: “no seas gracioso”. El titular del Parlamento no se quedó callado y le respondió: “congresista, no soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor”.

“Cumpliré mi deber”

Salaverry se pronunció tras levantar la sesión de Consejo Directivo: “Ni los insultos, ni las amenazas conseguirán que yo deje de cumplir con mi deber. Las sentencias del TC se cumplen, tal como lo señaló su titular. Un nuevo comienzo, como lo anunció Keiko, exige una manera distinta de hacer política”.

Naranjas lo cuadran

La bancada de Fuerza Popular rechazó la decisión de Daniel Salaverry, de levantar el Consejo Directivo sin someter a voto el pedido para analizar la forma en que debía cumplirse la sentencia del TC sobre la formación de nuevas bancadas. “Eso es incumplir el reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley”, precisó.