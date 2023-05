Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¿Romance a la vista? La modelo Gabriela Serpa viene dando la hora. Es un boom en sus redes sociales con más de 1,2 millones de seguidores y también es una de las figuras del programa “JB en ATV”. Durante las últimas semanas se ha dejado notar los constantes coqueteos entre la influencer y Alfredo Benavides, último jale del programa cómico. Diversos usuarios en redes sociales cuestionaron el posible “affaire” entre ambos, dejando entrever que se trataría de “amor a los chicharrones y no al chancho”. Tras esto, Magaly Medina decidió invitarlos a su set para indagar en el asunto. Gabriela Serpa no se quedó callada y sorprendió a más de uno con sus confesiones, al igual que Alfredo Benavides, quien contó sus miedos.

También puedes leer: Gabriela Serpa y Alfredo Benavides: ¿amor al chancho o al chicharrón?

¿Qué dijo Gabriela Serpa sobre Alfredo Benavides?

Hace algunas semanas, Gabriela Serpa causo revuelo al confesar que se encontraba en busca del amor de su vida. Para ello, la actriz cómica indicó que se había descargado la aplicación “Tinder”, lo cual causó asombro en sus compañeros de elenco. Programas más tarde, empezaron los coqueteos con Alfredo Benavides, lo cual despertó los rumores de un posible romance entre ambos.

Pese a ello, ni Gabriela Serpa ni el mismo Alfredo Benavides habían salido a aclarar su situación sentimental, hasta que ayer, en el programa de Magaly Medina, decidieron poner los puntos sobre las íes.

También puedes leer: Paco Bazán arremete contra jugadores de Universitario por juerga: “Son una sarta de giles”

“Es un gordito simpaticón y habla muy bien. A veces no es necesario ser físicamente hermoso ni tener un cuerpo fitness para tener una relación… el cuerpo igual se va, uno se envejece y se deforma. Hay que fijarnos en los sentimientos”, recalcó Gabriela Serpa.

Ante esto, Alfredo Benavides reconoció que le gusta Gabriela Serpa e indicó que se encuentra en “su mejor momento”. “Yo la conozco a Gaby desde que ella está en Bienvenida la tarde, tengo 51 años y claro que me gusta, cómo no me va a gustar, sería loco para que no me guste”, reveló el cómico.

¿Relación abierta?

Entre las confesiones que realizaron ambos, Alfredo Benavides señaló que desearía tener una “relación abierta”. Esto, luego de aceptar sentirse atraído por la belleza de la actriz Gabriela Serpa. “Lo que pasa es que creo que soy poliamor”, reveló.

Ante la revelación de su pretendiente, Serpa encaró al hermano menor de Jorge Benavides: “Yo me voy a cansar y me voy a ir a otro lado. Yo no te voy a esperar toda la vida”, sentenció Gabriela Serpa.