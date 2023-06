Compartir Facebook

En un adelanto de la entrevista de Cristopher Gianotti a Gabriela Serpa, la modelo reveló que le ofrecieron dinero para ser “anfitriona moderna”.

Gabriela Serpa se ha convertido en una de las figuras muy queridas por los televidentes debido a sus interpretaciones en el programa de ‘JB en ATV’.

Sin embargo, su esbelta figura y su belleza habría sido motivo para que reciba alguna propuesta indecente.

La modelo asistió como invitada al programa de YouTube ‘Soy Gianotti’, donde Cristopher Gianotti le realizó una interesante entrevista.

La entrevista como tal se estrenará el jueves, pero Gianotti publicó un clip del video donde Gabriela Serpa hace la impactante confesión.

¿Qué dijo Gabriela Serpa?

Luego de que Cristopher Gianotti le preguntara a la modelo si alguna vez le ofrecieron ”dinero por una noche de placer” ella contó su experiencia.

La influencer de 30 años relató que una amiga suya la contactó porque 2 congresistas estaban ofreciendo 1000 dólares para pasar la noche con ella.

“De pronto recibí una llamada, (me dicen) ‘Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Te cuento que necesito que seas una anfitriona moderna. Son dos congresistas, solo al hotel nada más y mil dólares”, comentó.

La modelo se quedó muy confundida con la propuesta y no dudó en consultarle a su amiga de que se trataba ser anfitriona moderna.

“Le dije ‘pero amiga, escúchame, yo ya no hago anfitrionaje, no trabajo en eso, pero, ¿cómo es anfitriona moderna?. (Ella me responde) ‘Tú ya sabes. Anímate son 1000 dólares’”, añadió.

Ella indicó que nunca mencionaron directamente que se tratara de “prostitución”, pero Gianotti asumió que claramente se referían a eso.

“No, no hago anfitrionaje hace tiempo y no tengo tiempo. Gracias, yo respeto tu trabajo de anfitriona moderna, pero yo no hago eso”, relató entre risas.

El clip ha generado el asombro de varios usuarios que cuestionaron el sueldo de los congresistas y quedaron sorprendidos con la revelación.

“Ahí está porque a los congresistas no les alcanza el dinero que ganan”, “Muy poco, dice que 7 mil para arriba puede ser”, “¿Y si hubiera sido 10 mil dólares? otra sería la historia”, “De broma en broma, la verdad se asoma”, “Esa Gaby siempre inocente, yo tampoco entendí”, fueron algunos de los comentarios.