Gabriela Serpa tomará acciones legales tras sufrir acoso sexual

Gabriela Serpa se mostró mortificada tras haber sido víctima de acoso sexual por lo que decidió tomar acciones legales y no quedarse de brazos cruzados.

La modelo contó su terrible experiencia en el set de Magaly pues está no sería la primera vez que le pasa.

Mortificada y asustada

Gabriela se presentó el día de ayer 5 de julio en el programa de Magaly TV la Firme donde contó lo que vivió en un evento.

Tras sufrir de un acoso sexual la comediante afirmó que esta vez sí actuará y se asesorará con un abogado.

Sin embargo, a pesar de haber recibido el respaldo de sus fans y más allegados no supera ese difícil momento que le tocó vivir.

«Estoy asustada y me incomuniqué del mundo», dijo la humorista de JB.

Pues Gabriela decidió aislarse de todo el mundo para poder procesar el mal rato que vivió a vista y paciencia de su público.

Magaly la apoya

Por otro lado, la conductora se mostró indignada con lo sucedido a Gabriela pues nunca faltan las personas que se pasan de la raya con mujeres de buen cuerpo.

Además, recalcó que su vestimenta no justifica el comportamiento de ambos jóvenes que no respetaron a la animadora.

«El hecho de que tu llevaras un minifalda o ponerte un short o una ropa apretadita no le da derecho a nadie a meterte la mano. No estamos autorizando que por llevar una ropa corta nos violen, es algo que no podemos normalizar», señaló.

De igual manera la «Urraca» se solidarizó con Serpa y reconoció que aún vivimos en una sociedad morbosa e irrepetuosa hacia la mujer.

«Ella es una artista y merece tu respeto. La discoteca no lo ha querido tomar en serio y en lugar de sacarlos de la discoteca como debería de ser, entonces ella se sintió más ofendida aún», finalizó.

¿Qué le pasó a Gabriela?

Hace algunos días Gabriela tuvo un evento en Paijan, La Libertad donde se lució como animadora.

La humorista no imaginó que está sería una de las peores de su vida. Y es que en pleno evento dos jóvenes en el escenario habían planeado sobrepasarse con Serpa.

A través de un vídeo se ve como uno de ellos le toca el derrier sin su consentimiento.

De inmediato, Gabriela le metió un manazo al muchacho pero lejos de disculparse solo atinó a reírse.

«Sácalo de aquí, que se vaya», gritó Serpa asustada por lo sucedido.

Este suceso de inmediato se hizo viral en las redes por normalizar el acoso sexual en la discoteca.