Gabriela Serpa y Alfredo Benavides: ¿amor al chancho o al chicharrón?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¿Billetera mata galán? ¿Amor al chancho o a los chicharrones? Estas son preguntas que se hacen diversos usuarios en redes sociales tras un posible romance entre Gabriela Serpa y Alfredo Benavides. Ambos integrantes del programa “JB en ATV” han dejado notar sus coqueteos en las diversas secuencias del programa cómico, lo cual desató los rumores de un posible romance. Pese a que lo negaron muchas veces, durante las últimas semanas su cercanía a sido más notoria. Durante la última emisión del programa humorístico, los coqueteos entre ambos volvieron a desatar los rumores, luego de que la integrante de las hermanas Serpa le reclamara a Alfredo Benavides por no “oficializarla”.

También puedes leer: ¡Paren todo! Lucía de la Cruz confirma “affaire” con mundialista de la selección peruana

Gabriela Serpa: ¿amor al chancho o a los chicharrones?

Para nadie es un secreto a voces que en los diversos programas de la televisión nacional han surgido mediáticos romances. Con la aparición de Combate y Esto es Guerra, las relaciones en la pantalla chica se volvieron el “pan de cada día” en las diversas portadas de espectáculos.

Desde hace unas semanas, el nombre de Gabriela Serpa viene siendo mencionado constantemente junto al de Alfredo Benavides. Según se rumorea, la modelo y el actor cómico estarían en salidas desde hace semanas, pero ninguno lo afirma o lo niega.

También puedes leer: ¿Embarazada? Brunella Horna estaría esperando hijo, según su entrenadora personal

En el episodio pasado de “JB en ATV”, Gabriela Serpa le increpó a Alfredo Benavides el porque aún no la oficializaba, lo cual avivó aún más las sospechas de un posible romance. Incluso, durante uno de los sketches, la actriz se “pasó de sincera” y le habría revelado la verdad de su cercanía.

“Estoy contigo solo porque eres el hermano del dueño del programa”, reveló Serpa, desatando la risa de todos en el set. De igual manera, en declaraciones para “Magaly Tv, La Firme”, Gabriela cuestionó a Alfredo por aparentemente no tener las cosas claras.

«A mí me gustan las cosas claras, no me gusta que’ por ahí digo una cosa y por allá otra’. ¿Tú tienes las cosas claras?», le preguntó a su compañero televisivo. «Sí, claro», soltó el popular ‘Niño Alfredito’ de ‘JB en ATV’. «Yo también tengo las cosas súper claras», sostuvo la bailarina.

Magaly les da el visto bueno

Magaly tampoco fue ajena a los coqueteos entre ambos. Para la popular “Urraca”, Gabriela Serpa y Alfredo Benavides harían buena pareja y lo demuestran todos los sábados en los sketches que se emiten en “JB en ATV”.

“Hay una parejita que ha captado nuestra atención, Gabriela Serpa y Alfredo Benavides están en unos coquetos que no logramos adivinar si son ciertos o puro show. Ahora, el gordito es encantador y Gabriela es una chica despampanante que llama la atención por donde va”, dijo la conductora.