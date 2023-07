Compartir Facebook

Gaby Zambrano se pronunció tras las críticas que Daniela Darcourt hizo sobre Sergio George y no dudó en defender al productor de la salsera.

En las últimas semanas se género un escándalo en la industria musical del país. El cantante Farik Grippa denunció que la disquera Chim Pum Music incumplía el contrato pactado. Además, reveló que fue Sergio George quien lo convenció de firmar tal contrato con la disquera.

A esto se le sumaron las críticas de la salsera Daniela Darcourt, quien indicó que no trabajaría con Sergio George porque es alguien que se burla de los sueños de los artistas.

Tras esto, la cantante Gaby Zambrano no dudó en salir en defensa del productor y ‘cuadró’ a Daniela.

¿Qué dijo Gaby Zambrano?

Como se sabe, Gaby Zambrano es una de las artistas que decidieron firmar con Sergio George, quien se encuentra en una polémica situación. Esto parece ser motivo suficiente para salir a defender al productor tras las críticas de Daniela Darcourt.

“Le falta información (para hablar), yo he estado ahí, no hay alguien bueno o malo, para mi hubieron desacuerdos y ya”, empezó diciendo.

Además, dejó ver que se encuentra agradecida con Sergio George tras el contrato que firmó con él.

“Yo he firmado ese contrato y sé de lo que hablo. Yo soy de las personas que saca lo mejor y yo sí soy agradecida, es mi forma de ser”, añadió.

Hay que resaltar que anteriormente la cantante ya había mostrado su respaldo al productor, pues discrepó con las acusaciones de Farik Grippa.

“No estoy de acuerdo con Farik porque yo firmé un acuerdo con Chimpum Music y para mí no tiene nada de abusivo, no considero a Sergio un estafador, todo lo contrario, ha sido un placer trabajar con alguien de talla mundial”, expresó.

Critican a productores peruanos

Gaby Zambrano y Sergio George se han mostrado en complicidad, pues hace poco realizaron una transmisión en vivo mediante redes sociales. En la transmisión se les escuchó criticar duramente a los productores peruanos. La cantante indicó que los contratos que se firman con los artistas peruanos suelen ser muy abusivos, pues a los empresarios les es fácil engañarlos.

«Aquí en Perú hay gente que firma contratos con otros empresarios por más de 80 – 20 (…) Y les encanta esa explotación, entonces a mi me sorprende porque pueden engañar a la gente. Pero no me van a engañar a mi que estoy en este mercado» comenta la cantante.

Sergio George respaldó lo dicho por la salsera, pues afirmó que abusan de los artistas y hasta dejó ver que conoce algunos nombres.