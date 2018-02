Génesis Tapia critica a Dorita

Bronca en ‘Combate’. Dorita Orbegoso señaló a diario Karibeña que está fastidiada porque Génesis Tapia aprovechó que se enfrentaron el último jueves en el reto ‘Guardaespaldas’ del reality de ATV para lastimarla, por lo que no piensa competir más con ella pues “no tiene valores ni principios”.

La morocha está muy molesta porque es la segunda vez que pasa esta situación y se reunirá con la producción del programa juvenil para que no vuelva a cruzarse con la exbailarina, quien le dejó arañones en su cara y brazo. “Estoy muy fastidiada con esto porque yo tengo valores y principios. Esto es una competencia, no un ring de box”, aseveró Orbegoso que no dudó en cantarle sus verdades a la pelirroja.

“Yo me sé comportar pero ella parece que no se da cuenta de dónde está. Debería ser agradecida que a pesar que ya es un cadáver en la televisión y nadie la quiere le dan trabajo. Me molesta que no la tenga clara… la vez pasada me arañó toda la cara y los brazos, me quedé callada y hablé con producción, pero ayer (jueves) fue igual”, explicó la combatiente y animadora de eventos.

“No se sabe comportar, la cara fue la semana pasada. La verdad no sé qué le pasa, esto es una competencia pero ella creo que nunca ha estado en un reality. No sabe competir, no hay necesidad de lastimar, yo la disculpé pero hablaré con la producción para que no nos enfrente, estoy muy fastidiada con eso”, indicó Dorita Orbegoso.

ENCUENTRO CON ROSÁNGELA

De otro lado, laexbailarina se encontró cara a cara con Rosángela Espinoza en la inauguración del nuevo hotel de la cadena Rústica de Tarapoto, luego de calificarla de mala imagen de los realitys. La ‘chica selfie’ no quiso desfilar con ella pero la morocha dijo que no le preocupa para nada. “Si yo me molestara con cada persona que sale a hablar de mí, no tendría amigos. Cada uno maneja su vida personal y trabajo como quiera, pero estoy en contra de la agresión y de los malos tratos. No me parece que una persona que una persona que agrede físicamente en un horario de protección al menor regrese a un programa que es visto por niños”, refirió.(K.Cabrera)