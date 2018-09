Génesis Tapia dice que Ivana Yturbe tiene que valorarse porque Mario Irivarren no la respeta

Luego que Ivana Yturbe enseñara su anillo y le dijera a Patricio Parodi que se va a casar con Mario Irivarren, mientras que la popular ‘Calavera coqueta’ negara con la cabeza, la exbailarina Génesis Tapia afirmó que la modelo debe quererse un poco más y estar con alguien que la valore.

“He trabajado con ella, y lo que ella tiene es un problema grave de autoestima y mientras ella no se respete, él no la va a respetar. Ella está muy enamorada”, indicó la pelirroja.

-Ivana quiere casarse, pero Mario no…

Me apena mucho, porque es contradictorio (…) la mayoría de mujeres es una ilusión casarse y que tu novio te pinche el globo no es. Tiene un problema de autoestima.

-No es de caballeros negarlo…

No, pero el hombre te respeta si te haces respetar. El dialogo de ellos está deteriorado.

-Ellos van y vienen…

Es complicado estar así, yo estando casada me separe dos veces pero por pocos días. Ellos vienen como un desgaste, yo no la veo comprometida con ella.

No teme a Micheille

De otro lado, Génesis no descartó estar en el nuevo reality de Gisela Valcárcel ‘El artista del año: el dúo perfecto’. “Todo lo que es baile y actuación me encanta”, indicó.

Además, la modelo negó que haya pedido como condición para estar en el programa que no convoquen a Micheille Soifer, pues no tiene miedo de enfrentarla en el reality.

“A mí no me interesa quien este, siempre que asumo un reto o me paro en la pista no pienso en quien va competir conmigo, sino en lo que estoy dispuesta a entregar y para demostrar de que esto hecha”, dijo.