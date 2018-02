Génesis Tapia califica de “llorona” a Dorita Orbegoso

Luego que Dorita Orbegoso la empujara fuertemente en una de las competencias en ‘Combate’, Génesis Tapia, no se quedó callada y le mandó un ‘misil’ a la morocha. Recordemos que la ex de Luigi Carbajal se quejó en el pasado de que la pelirroja en los juegos siempre la arañaba y la golpeaba.

Dorita te empujo en la competencia…

Con Dorita siempre tenemos que esos clásicos choques, creo que los sabemos llevar, pero por la demencia del juego siempre va haber esos toques.

Ella se quejó que la arañabas y que eras brusca en los juegos…

Yo no soy de quejarme, cuando ella me ha arañado y ahora que me ha empujado que se ha visto claramente. Yo soy recia, no soy llorona.

¿Entre ustedes como van las cosas?

Yo vengo a trabajar, a divertirme y Dora supongo que viene a lo mismo, los roces que se dan son producto de la misma competencia, no va por algo personal al menos de mi parte. (J. A.)

Cabe mencionar, que esta no es la primera vez que hay un roce entre las ‘combatientes’, ya que en una anterior competencia llamada ‘guardaespaldas’ ambas quisieron ganar y terminaron lastimándose, incluso Gian Piero Díaz y Renzo Schuller tuvieron que parar el juego por temor a que pase algo peor.