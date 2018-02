Génesis Tapia se fue con todo y califica de “malcriada” a Dorita Orbegoso

No la puede ver ni en pintura. Dorita Orbegoso dejó sentado que no pasa para nada a Génesis Tapia en el reality ‘Combate’, por eso no quiso saludarla y a la justas le dio la mano pues añadió que no es hipócrita.

“Yo no tengo problemas con ella, si ella cree que es demasiado saludar en la mejilla o que me tiene que amar para saludarme en la mejilla, es una cosa de neta educación de ella”, dijo Génesis, quien sorprendió al agregar lo siguiente: “Lo cortés no quita lo valiente”.

Dorita quedó en shock y respondió: “¿Cómo puedes decir que no hemos tenido ningún problema cuando todo el Perú sabe los problemas que hemos tenido antes… Génesis pensé que habías cambiado y madurado, pero resulta que estás peor que antes y la van a ir conociendo. No voy a caer en este juego”.