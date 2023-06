Compartir Facebook

Génesis Tapia se presentó hoy en el programa ‘Préndete’ para hablar acerca de su amistad con Ale Venturo y revelar los chats con ella.

Anteriormente Génesis Tapia ya se había presentado en el programa ‘Mande quien mande’ para revelar información que Ale Venturo le habría contado sobre Rodrigo Cuba.

En el programa la futura abogada reveló que Ale le había confirmado que el futbolista le fue infiel durante su embarazo. Además, señaló que la empresaria continuó con la relación por la presión que había ejercido la familia del pelotero.

“También me confirmó que no se fue de la relación por presión de su familia, por parte del padre y la madre de Rodrigo Cuba”, reveló en su momento.

Hoy Génesis Tapia se volvió a presentar en un programa, esta vez en ‘Préndete’ para revelar información adicional.

¿Qué dijo Génesis Tapia?

En el programa, la abogada aseguró ser amiga de Ale Venturo y que se habían conocido durante su época de embarazo. Pues la empresaria la había estado pasando mal durante ese momento.

«En el tema del embarazo dijo que tenía unos problemas en la columna y yo le escribí unos consejos», indicó.

Además, la exchica reality también señaló que la empresaria le había autorizado pronunciarse sobre su relación con Rodrigo Cuba. Sin embargo, no le había dado permiso para mostrar los chats en televisión.

«Ella me escribe en mi presentación de otro canal, que tuvo calificativos, ella me escribe y me dice: ‘No es justo que me pinten como la culpable cuando no lo soy’, no me dio el permiso para mostrar los chats, si me dio el visto bueno para contar», expresó Génesis.

La futura abogada también reafirmó que Ale Venturo llegó a sentir miedo del futbolista y de su familia, pues reveló una dura confesión.

«Ella lo que me escribe es todo el bienestar de mi hija, yo sé todo lo que ha pasado con Melissa, y tengo temor de lo que puede pasar conmigo», manifestó.