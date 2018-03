Génesis Tapia se la ‘jura’ a Leslie Castillo

Luego que la modelo Leslie Castillo acusara a la ‘combatiente’ Génesis Tapia de deberle 3 mil soles, la pelirroja destruyó a la ex de Mauricio Diez Canseco y le recordó la ‘arruga’ que ella le tenía.

“Me sorprende lo sinvergüenza que puede ser una persona, ella sabe muy bien los dos meses de arrendamiento que ella me debía y me parece sinvergüenza que me diga que porque paso 5 años de lo que me debía esa deuda no existe”, contó indignada la ‘combatiente’.

“Ahora muy oriunda sale en la televisión a decir que no le quiero pagar, a mí esos chantajes me tienen sin cuidado, estoy en una etapa donde estoy concentrada en trabajar y en los temas de deudas ella la tiene clara, a mí no me perturban en lo absoluto lo que ella puede decir”, agregó.

Asimismo, la integrante de ‘Combate’ comentó que ella consideraba “amiga” a Leslie, pero ahora la quiere bien lejos, pues la considera una “doble cara”.

“Es una sinvergüenza encima manipuladora me manda fotos de mi hija recién nacida y me dice: ‘por favor no se vaya a perder la amistad’ con todas las tonterías y mentiras que ha salido a hablar imagínate por donde la mande”, sentenció.

Al ser consultada si tomara medidas legales contra su ex pinky, respondió: “Si mete a mis hijos sí, yo saco todos mis demonios cuando se meten con mis hijos, ahí si me va a conocer”.(J.Aspilcueta) // FOTOS : CARLOS GUERRERO