Génesis Tapia: “Yordy Reyna quiso conmigo”

La ex bailarina Génesis Tapia reveló que hace aproximadamente un año el futbolista Yordy Reyna le escribió en las redes sociales para para conocerla, y al enterarse su esposo del mensaje que le había dejado el pelotero lo bloqueó.

“Anteriormente me escribió pero no le conteste porque en verdad no era mi tema involucrarme con futbolistas. Mi esposo lo bloqueó cuando recién lo estaba conociéndolo, yo ni sabía. (Mensaje) Creo que era para salir, yo nunca le conteste”, indicó Génesis.

“Mi tema no era salir con futbolistas. Yo ya no quiero vincularme con futbolistas es por eso que no he aceptado ir a tantas fiestas innombrables”, agregó. Al consultarle sobre la complicada situación del seleccionado, quien ha sido vinculado a la muerte de la voleibolista Alessandra Chocano, la modelo le dio un ‘jalón de orejas’ a Yordy y a los padres de la joven fallecida.

“Yo soy tajante, ella era un adolescente, no una niña. Yo creo que tanto como él por ser mayor de edad y como los padres tienen responsabilidad porque yo debo saber dónde está mi hija de 16 años a las 5 de la mañana y con quien esta. La responsabilidad es de todos”, sentenció y condenó que el jugador no haya auxiliado inmediatamente a la voleibolista en su carro.

Para la ex bailarina, Reyna tuvo que haber “frenado” la situación y no irse de juerga con las adolescentes. “Que hace un hombre de 24 años con una chica de 16 (en un departamento), ¿Qué privacidad que quiso tener?, ahora está involucrado en un tema tan grande”, apuntó.