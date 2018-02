Geni aconseja olvidar a Jean Paul

La archienemiga de Janet Barboza, Geni Alves, se pronunció sobre la pelea de la ‘Rulitos’ con su ex, Jean Paul Strauss. Para la garota la conductora de televisión debe voltear la página y no hablar del cantante.

“Está de más (su pelea), ya llevan 4 años de estar separados”, indicó la garota.

¿Quién se cuelga de quién?

Es tonta su pelea. No sé, él se colgara.

¿Crees que deberían de voltear la página?

Sí, es demasiado, es como si uno hablara de, no voy a resucitar un muerto.

De otro lado, la rubia mencionó que esta soltera. “Yo no creo en nadie, ni menor ni mayor, me ha espantado la experiencia con todos, pero no quiero decir que todos los hombres son iguales”, dijo. (J. A)