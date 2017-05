Geni Alves: “Me siento maltratada como extranjera”

“No dejaré que me denigre”, fue lo que dijo Geni Alves, quien envió una carta notarial a Janet Barboza, por supuestamente haberla maltratado públicamente con palabras de grueso calibre.

“Le he mandado una carta notarial hace dos semanas, ella ha tenido una serie de calificativos hacia mí, ha dicho que soy un peligro a la sociedad y no voy a dejar que me denigre. No solo me dijo ‘pelotuda’, eso fue poco para todo lo que dijo de mí. No solo me siento maltratada como extranjera sino también como cualquier ser humano, como cualquier mujer”. (V.R.)