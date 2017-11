Geni Alves sufre por amor

Luego de casi dos años de relación, con el estadounidense Junior Gonzáles, la brasilera Gen Alves comentó que atraviesa un mal momento con su pareja. La distancia, sería el motivo por el cual la parejita se encuentra en medio de conflictos. “Lamentablemente es una relación que mantenemos a la distancia. ÉL ha cambiado su forma de ser, ahora ya no quiere tener fotos mías en su Facebook, siento que me quiere tener oculta y eso me tiene mal emocionalmente”, comentó Alves.

De otro lado, añadió que regresará a los escenarios de la mano de su hijo, con quien lanzará un nuevo tema musical. “Estado alejada, pero ahora me siento motivada porque los próximos días voy a lanzar una canción junto a mi hijo que debutará como cantante”, precisó la garota.