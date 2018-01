Melcochita: “Hay gente envidiosa que me quiere en la cárcel”

Luego que la esposa de ‘Melcochita’, Monserrat Seminario, denunciara que el cómico estaba siendo víctima de extorsión por un sujeto que le decía ser Juan Bendezú, juez que ve su caso en el accidente que protagonizó en Trujillo. El humorista descartó que el juez se preste para estas cosas.

Al ser consultado por los 8 años de prisión que habría pedido la familia de las víctimas, afirmó: “Una cosa es pedir, pero mi abogado ya ha ido a la primera cita y tiene que rectificar”.

“Hay gente envidiosa que quiere verme en la cárcel. Estoy tranquilo porque estoy con Dios, no he hecho nada malo ni al propósito. A ‘Melcochita’ hay gente que lo envidia porque ha triunfado en el mundo, gente frustrada, no le hago daño a nadie”, agregó.