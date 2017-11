Geogette Cárdena echa de malcriado a Irivarren

La conductora de Panamerica Espectáculos, Georgette Cárdenas, no pudo ocultar su mala experiencia por el reality ‘Combate’ y dijo que el causante de ello fue nada menos que el integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren.

Georgette, que trabajó como reportera del reality de ATV, indicó que la pasó muy mal porque la maltrataron y comentó que Irivarren fue malcriado con ella en algún momento y nunca pidió disculpas. Aseveró que el excombatiente no tiene nada de encantador como se muestra en público.

“He visto alguna vez actitudes un poco extrañas de Mario Irivarren porque es temperamental, conmigo ha sido un poco malcriado en algún momento, nunca me pidió disculpas; sin embargo no me cae mal, lo veo y lo saludo”, confesó.