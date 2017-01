George Neyra: “Yahaira Plasencia no es ‘tacaña’, ella es ‘ahorrativa’”

El bailarín George Neyra fue su acompañante de Yahira Plasencia en la pista de baile de “El Gran Show”, y como buen amigo de la salsera salió al frente a defenderla de los ataques de su ex bailarina, quien afirma que la salsera es “tacaña” y no paga a tiempo.

George manifestó para el diario el Trome, que Yahaira no es “tacaña”, sino “ahorrativa” y no considera. “No, nada que ver… es un poco ahorrativa. No malgasta su dinero, pero eso no es malo”, sostuvo.

Por su parte Yahaira Plasencia desmintió a su ex bailarina con el siguiente mensaje: “A los señores se les reconoció su dinero cuando salieron de la orquesta, jamás los dejaría en el aire”.

