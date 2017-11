Georgette Cárdenas Echa a rubia Alejandra Baigorria

La conductora de ‘Panamericana Espectáculos’, Georgette Cárdenas dio a conocer que Alejandra Baigorria estaría con nuevo galán. “Prefiero mantener mi tema amoroso en privado, y si salgo al cine o un lugar público se dará si es que es ‘la persona’… No quiero dar a conocer nada más allá de que mis fans sepan que estoy feliz. Quiero cuidar mi vida privada hasta que las cosas estén claras… Y no me vaya a salir con que no o salga corriendo. Por eso es mejor estar seguro y de allí (los presenta). Ya tengo 29 años, no estoy para tonterías”.

Por su parte la Georgette dio la siguiente información respecto a la nueva conquista de la guerrera. “Sería un empresario – importador, que tiene alrededor de 35 años y no le gustan las cámaras”. Incluso, comentó que no diría más. “ya no voy a decir más, me están robando mi nota”, agregó riéndose.