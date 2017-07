Gerente de ProTV habla sobre la situación de Korina Rivadeneira en ‘Esto es Guerra’

El gerente general de ProTV, Diego Quijano, se pronunció sobre la ausencia de Korina Rivadeneira y Mario Hart en “Esto es Guerra”, indicando que la venezolana no puede trabajar por su situación legal.

A la vez, señaló que Korina no tiene un contrato vigente. Sin embargo, cuando le preguntaron por el piloto, Mario Hart, acotó que él está con licencia acompañando a esposa, quien pasa por una terrible situación al ser buscada intensamente la policía de Extranjería para su deportación inmediata.

“Me parece bien raro que Migraciones no le abra las puertas y me parece desmedido el tema. Hace rato que ella quiere ponerse a derecho, pero no la dejan. Deberían darle una oportunidad. Me parece un exceso”, aseguró el gerente general de ProTv, Diego Quijano, para Perú 21.