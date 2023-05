Compartir Facebook

Hace unos días Gian Marco salió de una operación debido a una dura enfermedad y esta tarde confirmó que se trataba de cáncer.

Hace unos días Gianmarco había subido unas fotos a su cuenta de Instagram, en donde se le veía internado en un hospital. En la descripción del post, el cantante decidió contar más detalles.

Gian Marco fue operado de emergencia

En la publicación el cantautor preocupó a sus seguidores, pues indicó que no se sentía bien últimamente. Debido a esto, decidió acudir al médico, pero no recibió buenas noticias y tuvo que ser operado.

“El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien. Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada”, relató.

El cantante también indicó que salió bien de la operación y se libro de una terrible enfermedad, cuyo nombre prefirió no mencionar.

“Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro”, agregó.

Tras esto, Gian Marco recibió los mejores deseos de sus seguidores y amigos más cercanos, a quienes les dedicó otra publicación para darles las gracias. Además, aprovechó para brindarles algunos consejos.

“Gracias a todos por sus mensajes, muestras de cariño y buenos deseos. Le dejo algunas frases importantes para su corazón… Presten atención a su alrededor, rodéate de personas que te sumen. Quiérete, busca ayuda si la necesitas, escucha, pon atención a tu cuerpo, a tu mente”

Reveló que sufrió de cáncer

Esta tarde, el cantante se animó a dar más detalles acerca de la enfermedad por la cual estuvo en una cirugía. Es así que reveló que padeció de cáncer y recordó que sus padres también sufrieron esta terrible enfermedad.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde… Mi madre sobrevivió el cancer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo”, indicó el cantautor en una nueva publicación.

La publicación fue acompañada de una foto de su padre junto a él de pequeño. Además, recomendó a sus seguidores ser responsables con sus chequeos médicos y no dejar la salud de lado.