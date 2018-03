Gian Piero Díaz critica a ‘Esto es guerra’

El reality salió de las pantallas. Gian Piero Díaz, estuvo en el programa de Milagros Leiva y una vez más defendió su reality señalando que le parece una falta de respeto que ‘Esto es guerra’ use el nombre de ‘Combate’ para promocionar su nueva temporada.

“Ellos tienen chicos que han estado en ‘Combate’ y lo que están haciendo ahora es enfrentar a sus participantes contra los excombatientes, entonces están utilizando ya de manera muy grosera el nombre de ‘Combate'”, precisó el conductor.

Asimismo, el popular ‘Pipi’ reveló que ‘EEG’ se copió hasta el nombre del programa. “Tenemos siete años en ‘Combate’, ellos tienen un poco menos porque nacen a consecuencia de nosotros. Además, nosotros teníamos un back (un prenombre del programa) que era ‘Esto es combate’ y luego ellos salen con ‘Esto es guerra’ ”, contó el también actor.

Además, Díaz explicó que el reality de ATV está buscando alejarse de su competencia de América TV con un formato dirigido a toda la familia y con toques de humor.

Así mismo no se quedaron callados los combatientes quienes arremetieron contra los guerreritos. “Hay que acordarse de dónde salieron, no se olviden”, dijo Génesis Tapia. “Tienen que tener un poco más de creatividad, pues, no pueden jugar con un nombre”, añadió el histórico Israel Dreyfus.

Guerreros contra Mario

El post de Mario Hart en Twitter ha traído cola. Según el piloto, los integrantes del equipo de Nicola Porcella se creían los Maldini, mientras que los del equipo de Mario Irivarren eran los Gonzales, ambas recordadas familias de la serie ‘Al fondo hay sitio’.

“No hay ninguna rivalidad, me parece una tontería. Nunca hemos menospreciado. Totalmente fuera de lugar ese comentario”, expresó.