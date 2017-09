Gianmarco ‘cuadra’ a gobierno de PPK

El último fin de semana Gianamarco Zignago llegó hasta la calurosa ciudad de Piura y no dudó en criticar al gobierno de PPK por su inacción luego de seis meses de ocurrido el fenómeno de El Niño Costero, que causó inundaciones en la ciudad norteña.

“Solamente quiero decirles algo: ojalá y perdón por la palabra, está p… gente del gobierno le haga caso al pueblo alguna vez (…) Vengo a Piura desde hace muchos años. Yo sé que ustedes son alegres, tienen mucha gente, salen adelante, trabajan, hacen su vida como en cualquier parte del mundo. Pero ya es hora que de una p… vez el gobierno haga algo en esta ciudad”, comentó el compositor.

“Gracias a Dios que están vivos, que tienen esa sonrisa en la cara y que por lo menos tienen ganas de vivir, que esas ganas de vivir se vaya al congreso donde no hacen ni un car… que por lo menos se dediquen a planificar mejor la vida de los seres humanos de esta ciudad tan bonita”, se logra escuchar al cantante a través de la transmisión en vivo que realizó.

Asimismo, el intérprete de ‘Se me olvidó’, compartió una imagen del concierto que ofreció en esta ciudad y envió un emotivo mensaje. “Regreso a casa con esta imagen. Pensando en la energía de un pueblo que aún sufre la tragedia de las inundaciones pasadas, pero que muy dentro, en lo más profundo de su alma y corazón, tiene la ilusión que pronto, su lugar recupere de una vez por todas tantas cosas que se perdieron. No nos olvidemos de ellos, que falta mucho por hacer. Piura merece ser reconstruida con planificación y no a medias. Encausar los ríos, tener proyectos sostenibles y educar a las nuevas generaciones a proteger cada centímetro de su tierra. Deseo con todo mi corazón ver a #Piura crecer” , cita el escrito.