Gianmarco nuevamente está dando de qué hablar, y es que esta vez habría tenido un intercambio de palabras con una de sus seguidoras.

El cantante recientemente, se vio envuelto en el ojo de la tormenta por presuntamente tener malos tratos con sus seguidores.

Es así que, ahora el cantante de «Se me olvidó» habría protagonizado otro desafortunado momento.

¿Qué pasó?

Rodrigo González mejor conocido como «Peluchín» fue quien expuso nuevamente al cantautor.

A través de sus redes evidenció la respuesta que tuvo Gianmarco para una seguidora que opinó sobre su nueva relación sentimental.

«No, claro que nunca debió ser parte de tu camino si eras un hombre casado y con una familia, no debe existir miedo cuando hay amor, si no respeto al amor de tu familia. Te me caíste», dijo la usuaria.

La repuesta de Zignago no se hizo esperar y puso en su sitio a la seguidora.

«Vaya a meter sus narices, frustraciones y sus comentarios son de mejor le quepan. Aquí no hay sitio para usted», empezó diciendo.

Incluso, recalcó que ella no es la única usuaria a quién le dirigiría su respuesta pues muchos de los cibernautas critican la vida personal de Gianmarco.

«Ya es hora de que a ustedes los frustrados, ignorantes y cucufatos mentándoles se les ponga en su sitio», finalizó.

Este comentario fue en relación a la publicación que hizo el artista en sus redes donde presumía su actual relación con Juliana Molina.

Rodrigo lo critica

Es así que el conductor de amor y fuego no dudó en increpar la actitud del cantante pues no es la primera vez que reacciona de esa manera con una persona.

«Gianmarco habla de que la rabia no es buena y a las horas se está peleando con una seguidora», escribió «Peluchín» en sus redes.

Hasta el momento el cantautor no se ha pronunciado por ningún medio de comunicación sobre este reciente roche que nuevamente lo deja mal parado.

Operado de emergencia

Hace algunos días Gian marco contó a través de sus redes que había sido operado de manera inesperada al ser diagnosticado con una enfermedad que inicialmente no quiso revelar.

«Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado”, inicio diciendo.

Momentos más tarde el artista reveló que se trataba del cáncer, enfermedad que logró evitar gracias a una intervención rápida.

“Mi madre sobrevivió al cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez, me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo», finalizó.