Gigi Mitre a Brunella Horna: “De santa no tiene nada”

Este último jueves, la conductora de “Amor, Amor, Amor”, Gigi Mitre, desató polémica al soltar tremendo comentario en vivo contra Brunella Horna, quien se ha visto involucrada en diversos ampays con hombres comprometidos.

La compañera de Rodrigo González, señaló que Brunella ha sido mal vista por su comportamiento, a pesar que ella en diversos momentos señaló que la agarraron de lorna, Gigi acotó que de tonta no tiene nada menos de santa.

“De lorna no tiene nada, de santa no tiene nada, ella no da puntada sin hilo y esa es mi opinión… Es tan fuerte la vaina que ella prefiere decir me agarraron de lorna… Pasan dos días y al día siguiente conoce a alguien que justamente también es otro milloneta porque ella no da puntada sin hilo, solamente le gustan los millonarios”, señaló.