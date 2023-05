Compartir Facebook

En medio de una discusión con Greissy Ortega en ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre no soportó más y abandonó el set del programa.

Tras el nuevo pleito que se generó debido a la demanda que Milena Zárate hizo a Greissy Ortega, las hermanas fueron invitadas al programa ‘Amor y Fuego’ mediante un enlace en vivo.

Allí Greissy Ortega estuvo hablando sobre el tema junto a los conductores. Sin embargo, Gigi dudó de este nuevo pleito, pues se genera justo cuando Milena está lanzando su autobiografía, indicando que todo era armado.

¿Qué dio Gigi Mitre?

La conductora se mostró incrédula ante el nuevo pleito generado y cuestionó el hecho de que Greissy quiera regresar a Perú.

“Con todo cariño, estoy en todo mi derecho de no creer nada de lo que están hablando, justo ahora resulta que querías envenenar a Milena, justo ahora ya te quieres regresar a Perú después de que casi te fuiste nadando con los niños de una manera peligrosísima, ahora resulta que te estás quejando porque no tienes con quien dejar a tus hijos”, señaló.

Además, Gigi opinó sobre el tema y consideró que todo el escándalo era planeado, pero no le creyó a ninguna de las dos hermanas.

“Para mí, todo esto es un cuentazo y que nos están viendo la cara a todos y a nosotros nos encanta. Nos fascina porque nos dan contenido, pero no te creo nada ni a ti ni a Milena”, agregó la conductora para luego abandonar el set de grabación por un breve momento.

Milena encaró a Greissy en el programa

Durante el programa, Greissy negó haber enviado a alguna persona a amenazar a su hermana. Por el contrario, la acusó de armar esta polémica para publicitar su libro.

Ante esto, Milena negó la versión de su hermana y la encaró.

“De mí pueden decir muchas cosas porque no soy perfecta y he cometido muchos errores en mi vida, pero algo que siempre he hecho es que cuando tengo que defenderme o denunciar algo. Nunca lo he hecho sin pruebas y mucho menos de estas cosas que son tan graves”, indicó.

“El lanzamiento de mi libro lo he anunciado hace un montón de tiempo y tengo derecho de hacerlo. Es mi vida y si yo quiero la cuento en un cómic, en un libro o donde yo quiera. Hago el lanzamiento y automáticamente comienzo a recibir estas llamadas”, agregó.