Gino sin roches por estar en ‘Combate’

El modelo Gino Pesaressi está feliz porque regresó a los realities de competencia con su ingreso a ‘Combate, el origen del origen’, que estará a cargo de las productoras Cathy Sáenz y Marisol Crousillat, quienes eligieron como capitanes a Gino Assereto y Pancho Rodríguez.

“Soy una persona de riesgos, así que si no lo tomas, no vuelves a tener dos oportunidades. Mucha gente puede pensar que es un retroceso para mí, pero no, porque es una gran oportunidad para hacer cosas distintas, así que me siento muy feliz de estar en el nuevo formato”, sostuvo Pesaressi.

Opinó sobre las sonadas copias de secuencias y juegos que viene haciendo ‘Esto es guerra’. “Es que siempre están a la par, de alguna manera siempre han intentado predecir lo que va hacer el resto para intentar quemar las ideas”, indicó.