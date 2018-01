Giovanna Castro olvida a Hernán Vidaurre

Tras anunciar el fin de su romance con Hernán Vidaurre después de casi 20 años, la humorista Giovanna Castro se lució bien acompañada en la fiesta que ofreció su colega Carlos Álvarez por su onomástico.

En el video que se difundió en las redes sociales se le ve a la blanquiñosa con un vestido negro corto y apegadito, que marcaba su exuberante figura mientras bailaba al ritmo de ‘La bamba’ con un apuesto joven.

En las imágenes se aprecia que la imitadora y su galán se tienen bastante confianza, ya que después de hacer sus mejores pasos en la pista de baile se pusieron a conversar y se les veía muy sonrientes.

Recordemos que Giovanna aclaró que su relación con Vidaurre no terminó porque este no se quiso casar con ella, al contrario “me lo propuso dos veces y quiso tener un hijo, pero yo deseo crecer, no tengo el espíritu para ser ama de casa”.